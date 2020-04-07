Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Американские врачи провели наибольшее количество тестов на коронавирус в мире — тестов 1,7 млн, и этим можно объяснить то, что в США зарегистрировано больше всего случаев заражения этой вирусной инфекцией среди всех государств, заявил президент страны Дональд Трамп 6 апреля на встрече с журналистами.

Президент добавил, что ежедневно в США делается около 250 тысяч тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Дональд Трамп объявил, что в США было поведено 1,67 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

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