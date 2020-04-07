Сакраменто, США, , 01:55 — REGNUM Американский штат Калифорния передаст 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в национальный стратегический запас для распределения этого оборудования среди наиболее пострадавших от коронавируса штатов. Об этом объявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на брифинге.

«Калифорния хочет помочь нашим братьям американцам в Нью-Йорке и других городах страны, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19», — заявил он.

Ньюсом подчеркнул, что Калифорния также готовится к возможной вспышке коронавируса, однако в настоящее время считает необходимым помочь более пострадавшим от эпидемии штатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что штат передаст более 400 аппаратов ИВЛ для наиболее нуждающихся регионов. Предполагается, что медоборудование отправится в Нью-Йорк и другие штаты, наиболее пострадавшие от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Штат Вашингтон направит аппараты ИВЛ наиболее нуждающимся штатам