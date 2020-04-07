Гонконг, Китай, , 01:31 — REGNUM Международная группа ученых, исследовавшая эффективность медицинских масок, экспериментально подтвердила, что их ношение может подавить распространение коронавирусной инфекции, сообщает журнал Natural Medicine.

Они использовали специальный аппарат Gesundheit II, который воспроизводит человеческое дыхание и анализирует пробы воздуха, и обнаружили, что маски значительно сдерживают потоки вирусных частиц.

Затем специалисты Университета Гонконга провели эксперимент с участием людей с подозрением на респираторные вирусные инфекции. Было обнаружено, что в случае 111 из 246 пациентов, использование масок уменьшало концентрацию частиц вирусов в выдыхаемом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что хирургические маски могут выполнять только барьерную функцию, защищая от капель слюны при чиханье и разговоре.

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