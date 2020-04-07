Эль-Кувейт, , 01:16 — REGNUM Власти Кувейта продлили время комендантского часа на два дополнительных часа, сообщил глава МВД страны Анас аль-Салех на пресс-конференции.

По его словам, с 6 апреля передвижение людей по улицам будет ограничено с 17:00 до 06:00. Аль-Салех подчеркнул, что эти меры помогут удержать жителей страны дома, чтобы снизить угрозу распространения нового коронавируса.

При этом в стране за 6 апреля было выявлено 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения выросло до 665.

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