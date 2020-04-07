Тверь, , 00:39 — REGNUM Комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции реализуется на территории Тверской области в рамках режима повышенной готовности, который действует в регионе с 17 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 7 апреля.

В настоящее время на территории области приостановлена деятельность организаций общественного питания, ограничена работа розничной торговли. Работают только продовольственные магазины, аптеки, медучреждения и службы жизнеобеспечения. Также вовремя приостановлено оказание платных услуг частными медклиниками, за исключением экстренной помощи, а также оказание стоматологических услуг.

В регионе отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения, приостановлена работа развлекательных заведений, учреждений спорта и культуры, закрыты салоны красоты, парикмахерские, косметические кабинеты, СПА-салоны, массажные салоны, не работают гостиницы и пансионаты. В школах организовано дистанционное обучение, ограничена работа дошкольных учреждений — в садах организованы дежурные группы для детей, на чьих родителей не распространяется режим выходных дней. Во всех муниципальных образованиях Тверской области на 100% проведена дезинфекция организаций сферы образования и культуры, социальных учреждений.

Особое внимание в регионе уделяют информационной кампании: пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать свои дома без необходимости. На улицах размещены баннеры с призывом оставаться дома, призывы остаться дома появились также в лифтах многоквартирных домов и местах общего пользования. К информационной кампании с хештегом #оставайтесьдома подключились врачи, известные спортсмены и даже ветераны Великой Отечественной войны, которые призывают жителей региона ограничить социальные контакты. Доставить продукты и лекарства домой пожилым жителям помогают волонтёры.