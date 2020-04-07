Анкара, , 00:33 — REGNUM Новых 3148 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Турции за 5 апреля, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 30 217. Также за прошедшие сутки в стране умерли 75 человек от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев от COVID-19 в Турции достигло 649.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о постройке в Стамбуле двух крупных больниц для лечения людей с коронавирусной инфекцией. При этом одна из больниц сооружается на территории бывшего аэропорта имени Ататюрка.

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