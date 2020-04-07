Саратов, , 09:16 — REGNUM Заработавший референс-центр на базе саратовского института «Микроб» позволит существенно снизить время ожидания готовности исследований на коронавирусную инфекцию для жителей области. Об этом шла речь в ходе очередного брифинга в минздраве региона.

С 4 апреля институт «Микроб» определен для Саратовской области как референс-центр. В нем проводятся анализы на коронавирус для больных ОРВИ, пневмонией, а также лиц, прибывших из-за рубежа. Ранее биоматериалы отправлялись в Новосибирск и Москву.

Также с 4 апреля, проводятся анализы биоматериала на коронавирусную инфекцию от медицинских работников на базе ПЦР — лаборатории (полимеразная цепная реакция) «Саратовской детской инфекционной клинической больницы №5», оказывающим медпомощь больным, либо лицам с подозрением на коронавирус. Уже проведено более ста исследований, все отрицательные. Медработников проверяют еженедельно.

Готовится к развертыванию подобная лаборатория в «Саратовской городской клинической больнице №10».

Более 4 тыс. специалистов из 76 медорганизаций задействованы на территории области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовская городская клиническая больница №2 имени В. И. Разумовского перепрофилирована для оказания медицинской помощи больным, зараженным коронавирусом. В стационаре будет развернуто 417 коек инфекционного профиля, включая 298 коек, обеспеченных кислородом, и 148 — аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких). 130 коек с необходимым оборудованием уже готовы. Для дополнительных реанимационных мест выделят отдельный лечебный корпус.

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