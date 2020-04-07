Каир, , 00:22 — REGNUM Новых 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией было выявлено в Египте за прошедшие сутки, говорится в заявлении египетского минздрава.

Отмечается, что такое количество выявленных случаев за сутки является рекордным с начала пандемии. Также за 6 апреля в стране шестеро человек умерли от COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Египте достигло 1322.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 апреля в Египте не менее 17 медиков заразились коронавирусом нового типа. По словам главы Национального института рака Хатема Абу Эль-Кассема, в учреждении проверят всех медработников на наличие коронавирусной инфекции.

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