Казань, , 09:13 — REGNUM В Мамадышском районе школьникам, у которых нет компьютеров, раздадут технику для продолжения обучения в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минобразования.

В районе учится более 4 тыс. детей, но для дистанционного обучения компьютеры есть не у всех. Глава районной администрации Анатолий Иванов заверил, что «проблем не возникнет, компьютерные классы все равно простаивают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все образовательные учреждения Татарии с 6 апреля начали дистанционное обучение.

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