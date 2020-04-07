Казань, , 09:01 — REGNUM В Татарии свыше 300 малокомплектных школ могут продолжить обучение в обычном режиме. Об этом заявил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Если ситуация стабилизируется, а мы надеемся, что это произойдет уже в ближайшем будущем, то в малокомплектных школах, в которых занимается не более 20 человек во всей учебной организации, мы могли бы организовать учебу. То есть, дети в безопасных условиях могли бы обучаться очно — в обычном режиме» , — сообщил глава минобрнауки РТ.

В классах, где занимаются по два-пять учащихся, в случае организации учебы, будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все образовательные учреждения Татарии с 6 апреля начали дистанционное обучение. Все необходимые документы и порядок работы уже согласованы министерством образования РТ, а также министерством просвещения России.

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