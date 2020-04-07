Казань, , 08:55 — REGNUM В Казани с 6 апреля реализуется новый социальный проект — «Коробка добра». Как сообщает городская администрация, 10 тыс. таких коробок отправятся нуждающимся казанским пенсионерам.

Продовольственные наборы формируются на складах компании KazanExpress. Коробка содержит 20 наименований, в том числе чай, шоколад, тушенка, макароны, крупы, печенье, подсолнечное масло, туалетная бумага, антисептик и другое. Содержимое оценивается в 1,5 тыс. рублей, вес коробки — около 10 кг. Нуждающиеся пенсионеры получат такие наборы бесплатно. Списки формируют по данным органов соцзащиты и проекта «Добрая Казань». Развозить коробки будут волонтеры, которые уже оказали помощь почти 1700 жителям.

Напомним, что мэрия приняла решение возмещать волонтерам, оказывающим помощь на своем автомобиле, расходы на топливо. Также с 6 апреля начата раздача бесплатных продовольственных наборов казанским школьникам. Помощь получат более 24 тыс. детей, которые ранее питались в школе бесплатно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне распространения коронавируса и массовых закупок некоторых продуктов населением в Татарии за последнюю неделю марта 2020 года наблюдался скачок цен на гречку и сахар, а также ряд других продовольственных товаров.

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