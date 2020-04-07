Мурманск, , 00:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Мурманской области выявлено 22 предварительно положительных результата на коронавирус SARS-CoV-2. Все они получены в ходе скрининга рабочих на объекте компании «Новатэк» в Белокаменке. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Все 22 человека госпитализированы, их состояние медики оценивают, как удовлетворительное. Проводится эпидемиологическое расследование, контактные лица также проходят тестирование. Анализы всех 22 человек с подозрением на коронавирус отправлены на повторную проверку в федеральную лабораторию. По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на территории введён режим карантина.

«Компания «Новатэк» и подрядные организации сотрудничают с региональным оперативным штабом, чётко исполняют необходимые предписания, предпринимают все необходимые действия, чтобы предотвратить распространение инфекции», — подчеркнули в штабе.

Если федеральная лаборатория подтвердит результаты всех 22 тестов, то число зараженных в регионе вырастет до 40.

Как сообщало ИА REGNUM, «Новатэк» строит в районе мурманского посёлка Белокаменка Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в рамках реализации проекта «Арктик СПГ 2». Проект предусматривает строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год.