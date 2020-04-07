Скопье, , 08:50 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 6 апреля выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 570. Среди заболевших 18 детей в возрасте до 9 лет.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, только за последние сутки трое граждан страны стали жертвами COVID-19. Победу в борьбе с коронавирусом сегодня одержали ещё семь жителей страны.

На данный момент жертвами вируса стал 21 гражданин страны. 30 македонцев выздоровели.

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