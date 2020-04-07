Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Военные специалисты США приступили к тестированию вакцины от коронавируса, которое продолжится несколько месяцев, сообщил 6 апреля на брифинге главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.

По его словам, тестирование вакцины уже началось, но это не означает, что она будет получена в ближайшее время.

«Процесс займет не недели, а месяцы», — сказал Фридрихс.

Испытания вакцины проводятся на животных. Следующим этапом тестирования будет проверка её воздействия на небольшую группу добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, США на сегодняшний день остаются самым крупным очагом пандемии коронавируса в мире.

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