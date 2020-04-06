Тула, , 23:59 — REGNUM Двое работников тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова заразились коронавирусом. Об этом сообщает 6 апреля местный портал Myslo.

Как отмечает издание, на предприятии подтвердили информацию о заражении сотрудников, уточнив, что оба они проживают в Москве.

Сообщается, что заболевшие — мужчины 61 и 63 лет. Один из них в настоящее время находится в специализированной больнице в Коммунарке, а другой — на самоизоляции.

По имеющимся данным, ни сотрудники предприятия, ни их близкие в последнее время не ездили за границу. После объявления в Москве режима самоизоляции оба уехали из Тулы домой, где подхватили инфекцию, предположительно, при посещении магазина.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Тульской области, по последним данным, подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом.

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