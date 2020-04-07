Тибетский автономный район, Китай, , 00:00 — REGNUM За время осуществления масштабного проекта по развитию лесонасаждений в Тибетском автономном районе (ТАР) КНР, в административном центре региона — городе Лхаса — удалось существенно улучшить качество воздуха. Ежегодно он обогащается более, чем 560 тыс. тонн кислорода, сообщает 6 апреля Синьхуа со ссылкой на данные городского управления лесного и степного хозяйства.

Проект развития лесонасаждений в Лхасе был запущен в 2012 году. С тех пор здесь сохранено и высажено более 234 гектаров леса. Реализация проекта, с учётом высокогорности региона, осуществляется на разных высотах и в различные сезоны года. В самом административном центре ТАР за это время было высажено более 1,2 млн саженцев деревьев, кустарников и цветов.