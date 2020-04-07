Приштина, , 08:59 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово 6 апреля сообщил о том, что в результате 129 тестов на коронавирус в крае было выявлено ещё 20 случаев заражения. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди албанского населения края составило 165. 33 жителя Косово, проживающие на территории сербских муниципалитетов края, проходят лечение в учреждениях сербской системы здравоохранения и не включаются в данную статистику.

6 апреля число жертв коронавируса в крае увеличилось ещё на два человека.

С целью предотвратить распространение вируса на территории края введен почасовой график передвижения. В Приштине и Митровице перекрыты проходы на городские площади.

Читайте ранее в этом сюжете: Площади Приштины были закрыты из-за коронавируса