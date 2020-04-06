Рига, , 23:56 — REGNUM Директор департамента риска латвийского Центра по контролю и профилактике эпидемиологических заболеваний Юрий Перевозчиков считает, что при сохранении тщательного мониторинга ряд ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией Covid-19, введённых в Латвии, возможно пересмотреть, пишет портал nra.lv.

«Смягчение мер безопасности не означает отмену ЧС. Режим чрезвычайной ситуации стоит поддерживать ещё минимум три недели», — сказал Перевозчиков.

Посмотреть на возможность снятия ряда ограничений Перевозчикова побудила статистика снижения выявления новых случаев заболевания Covid-19. На прошлой неделе в Латвии было выявлено 187 новых случаев заболевания Covid-19, а на позапрошлой 217. Это статистика радует, особенно на фоне увеличения числа тестов. Всего их в Латвии было проведено 21 453. То есть удельный вес позитивных тестов упал с 3% ранее до 2,7% сейчас.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.