Тула, , 23:45 — REGNUM В Тульской области отдельные населённые пункты могут быть закрыты в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля заявил губернатор региона Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба.

Он напомнил, что соответствующие полномочия были даны региональным властям президентом России Владимиром Путиным. Не исключено, что при необходимости они будут задействованы в Тульской области во взаимодействии с силовыми структурами, отметил губернатор.

Напомним, на сегодняшний день на территории Тульской области зарегистрировано 39 случаев коронавируса, 20 из которых — за последние двое суток. По данным пресс-службы регионального правительства, диагноз подтвердился у жителей Тулы, Новомосковска, Узловой, Кимовска, Суворова, Донского и Куркино.

Ещё 48 жителей региона на сегодняшний день госпитализированы с подозрением на коронавирус, около полутора тысячи человек находятся в режиме самоизоляции.

Ранее уже было заявлено о возможности закрытия выезда и въезда на территорию посёлка Рождествено в Заокском районе после того как проживающая там семья из четырёх человек была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

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