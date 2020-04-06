Скопье, , 23:55 — REGNUM Глава переходного правительства Северной Македонии Оливер Спасовски 6 апреля заявил, что в предстоящие две-три недели эпидемия коронавируса достигнет своего пика. Ожидается выявление от двух до 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Спасовски подчеркнул, что в этих новых условиях защита граждан, общественного здоровья и экономики страны будут приоритетами для правительства.

Глава правительства Македонии подчеркнул, что от того, как страна преодолеет вторую фазу эпидемии, зависит её продолжительность, поскольку она определяет дальнейший ход эпидемии, и призвал граждан проявить ответственность.

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