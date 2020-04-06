Великий Новгород, , 23:31 — REGNUM В Новгородской области зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вечером 6 апреля губернатор региона Андрей Никитин.

По его словам, пациент старше 70 лет, перенёсший инсульт и имевший ряд сопутствующих заболеваний, скончался сегодня в инфекционной больнице. Точные причины смерти мужчины будут объявлены завтра.

По последним данным, на территории Новгородской области официально подтверждено пять случаев заболевания новым коронавирусом.