Москва, , 23:26 — REGNUM Российская академия наук открыла свободный доступ к 138 издаваемым ею журналам. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов.

Речь идет о таких журналах, как «Астрономический журнал», «Биохимия», «Вестник древней истории», «Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка», «Латинская Америка», «Новая и новейшая история», «Российская археология», «Физиология растений» и многих других.

По словам Хохлова, на период самоизоляции — как минимум до 1 мая — будет предоставлен свободный доступ без ограничений с возможностью загрузки PDF файлов статей журналов РАН, включая текущие выпуски.

Журналы будут выкладываться на платформе elibrary.ru.