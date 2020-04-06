Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился с главами крупнейших фармацевтических компаний и обсудил с ними борьбу с коронавирусом, сообщил 6 апреля журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент признал достижения этой отрасли в разработке средств лечения и борьбы с пандемией, а также пообещал, что федеральное правительство продолжит оказывать им помощь», — заявил Дир.

По его словам, в ответ владельцы компаний поблагодарили Трампа за ослабление бюрократических требований.

Во встрече участвовали главы фармацевтических компаний Amgen, Genetech, Gilead и Regeneron, руководитель федерального медицинского регулятора FDA Стивен Хан и ряд советников президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в США выявлено самое большое в мире число заразившихся коронавирусом, сохраняется рекордный темп распространения этой инфекции.

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