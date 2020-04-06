Бишкек, , 23:24 — REGNUM Предприниматели столицы Киргизии совместно со специалистами министерства чрезвычайных ситуаций разработали и подарили городу дезинфицирующие установки для автотранспорта и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Два таких тоннеля уже установили в республиканской клинической инфекционной больнице. Их общая стоимость составляет около 1,5 млн сомов (более 1,3 млн рублей).

Дезинфицирующий туннель в среднем расходует литр жидкости в час. Ее состав — этиловый спирт, вода и глицерин — безвреден для человека. В антисептик для машин добавляют хлор.

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