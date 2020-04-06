Мурманск, 6 апреля 2020, 23:22 — REGNUM Мурманский губернатора Андрей Чибис пообещал не оставить бизнес без поддержки в условиях самоизоляции.
Глава региона признался, что получает много обращений от предпринимателей.
Как сообщало ИА REGNUM, мурманскому бизнесу, работающему по упрощенной системе налогообложения, на три года снизили с 15% до 5% ставки с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% — по группе «доходы». Пониженная налоговая ставка предусмотрена для всех категорий малого и среднего бизнеса.