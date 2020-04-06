Мурманск, , 23:22 — REGNUM Мурманский губернатора Андрей Чибис пообещал не оставить бизнес без поддержки в условиях самоизоляции.

«Чемоданы денег раздавать не будем, но без руки помощи предприниматели не останутся», — написал он в соцсетях.

Глава региона признался, что получает много обращений от предпринимателей.

«Мне в личку пишут фитнес-тренеры, мастера маникюра, экскурсоводы. Я обратил внимание, что предприниматели консолидировались в этот трудный период и создали страницу в инстаграме, на которой обращаются ко мне с просьбой помочь. Конечно, не могу оставить это без внимания», — пообещал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманскому бизнесу, работающему по упрощенной системе налогообложения, на три года снизили с 15% до 5% ставки с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% — по группе «доходы». Пониженная налоговая ставка предусмотрена для всех категорий малого и среднего бизнеса.