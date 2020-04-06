Брюссель, , 23:08 — REGNUM Страны — члены Евросоюза будут создавать военную группу для противодействия распространению коронавируса, заявил 6 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам совещания глав военных ведомств этих государств.

Заявление об этом Боррель сделал в ходе пресс-конференции, которая велась на странице Европейской внешнеполитической службы в Twitter.

По его словам, для обмена информацией о коронавирусе между странами ЕС решено использовать военную компоненту.

«Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано во взаимодействии с НАТО и в дополнение к этому альянсу», — заявил Боррель.

При этом он отметил, что страны Евросоюза должны бороться с коронавирусом совместно.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа, наряду с США, остаётся одним из главных очагов коронавирусной инфекции в мире.

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