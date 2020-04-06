Санкт-Петербург, , 23:03 — REGNUM Управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» заявила о том, что среди сотрудников аэропорта нет лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вечером 6 апреля в СМИ появилась информация о смерти жителя Всеволожского района Ленобласти, якобы сотрудника «Пулково», от COVID-19.

«Ни у одного из сотрудников ВВСС не был обнаружен COVID-19», — заявили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Пулково» «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В пресс-службе администрации Ленобласти также опровергли сообщения о смерти жителя региона.

«Пациент больницы имени Боткина с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», житель Санкт-Петербурга, имеющий загородный дом в Новосаратовке Всеволожского района Ленинградской области — жив», — отметили в региональной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за прошлые сутки было выявлено 35 новых зараженных COVID-19, их общее количество достигло 226 человек. Три человека в Петербурге с начала эпидемии скончались.

В Ленобласти 62 заболевших, летальных случаев нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Петербурга отменено более 70 рейсов