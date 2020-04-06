Москва, 6 апреля 2020, 23:02 — REGNUM Общественный деятель, писатель, член Центрального штаба Народного фронта Захар Прилепин, призвавший власти возобновить возвращение российских граждан из других стран в условиях пандемии коронавируса заявил, что очень рад информации о том, что вывозные рейсы будут продолжены. Об этом сообщил портал стопкоронавирус. рф со ссылкой на Координационный совет правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
«Коронавирус COVID-19»
Захар Прилепин: Все, попавшие в беду, вернутся в Россию
«Внимательное изучение ситуации показывает, что за рубежом осталось огромное количество людей, которое выполняет ту или иную работу во благо России, как и люди, которые обучаются там для того, чтобы вернуться и работать в России, люди, которые оказались там по семейным обстоятельствам. Все это обязывает нас относиться к ситуации более чем серьезно. И вне всякой зависимости от того, на каких основаниях там остались люди, мы должны испытывать и испытываем солидарность с их бедой. Наше государство в этой ситуации предельно мобильно, корректно, милосердно оказывает им помощь, что вызывает у нас чувство гордости. Надеемся, что все эти люди вернутся в Россию, а мы поможем не только итальянцам, сербам и американцам, но и всем своим, и не в числе прочих, а в первую очередь», — подчеркнул Прилепин. Он добавил, что не исключает, что его позиция по поводу необходимости срочного возобновления возвратных авиарейсов, продекларированная им накануне, легла в общую копилку голосов по этому поводу, и солидарность общественников с тяжелым положением оставшихся за границей россиян не могла остаться незамеченной «в высших сферах», — рассказал Захар Прилепин.
Общероссийский народный фронт – общественное движение, созданное в 2011 году по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост председателя правительства Российской Федерации.
Учредительный съезд прошёл в Москве в июне 2013 года. Тогда был принят устав ОНФ, и утверждено официальное наименование – «Народный фронт «за Россию». Лидером организации был избран президент России Владимир Путин.
ОНФ является надпартийной организацией. В его состав входят такие общественные организации, как Федерация независимых профсоюзов России, Союз пенсионеров России, Союз женщин России, Национальная медицинская палата, организация автомобилистов «Убитые дороги», Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» и «ОПОРА России».
Главными своими задачами организация считает контроль над исполнением указов и поручений президента и борьбу с коррупцией. В составе ОНФ созданы пять рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика» и «Социальная справедливость».
Организация имеет свои штабы и исполкомы во всех регионах Российской Федерации, и регулярно проводит различные тематические форумы. Финансирование ОНФ осуществляется из пожертвований его участников, в том числе коммерческих, общественных, негосударственных организаций.
Учредительный съезд прошёл в Москве в июне 2013 года. Тогда был принят устав ОНФ, и утверждено официальное наименование – «Народный фронт «за Россию». Лидером организации был избран президент России Владимир Путин.
ОНФ является надпартийной организацией. В его состав входят такие общественные организации, как Федерация независимых профсоюзов России, Союз пенсионеров России, Союз женщин России, Национальная медицинская палата, организация автомобилистов «Убитые дороги», Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия» и «ОПОРА России».
Главными своими задачами организация считает контроль над исполнением указов и поручений президента и борьбу с коррупцией. В составе ОНФ созданы пять рабочих групп: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика» и «Социальная справедливость».
Организация имеет свои штабы и исполкомы во всех регионах Российской Федерации, и регулярно проводит различные тематические форумы. Финансирование ОНФ осуществляется из пожертвований его участников, в том числе коммерческих, общественных, негосударственных организаций.