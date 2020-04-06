Москва, , 23:02 — REGNUM Общественный деятель, писатель, член Центрального штаба Народного фронта Захар Прилепин, призвавший власти возобновить возвращение российских граждан из других стран в условиях пандемии коронавируса заявил, что очень рад информации о том, что вывозные рейсы будут продолжены. Об этом сообщил портал стопкоронавирус. рф со ссылкой на Координационный совет правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

«Внимательное изучение ситуации показывает, что за рубежом осталось огромное количество людей, которое выполняет ту или иную работу во благо России, как и люди, которые обучаются там для того, чтобы вернуться и работать в России, люди, которые оказались там по семейным обстоятельствам. Все это обязывает нас относиться к ситуации более чем серьезно. И вне всякой зависимости от того, на каких основаниях там остались люди, мы должны испытывать и испытываем солидарность с их бедой. Наше государство в этой ситуации предельно мобильно, корректно, милосердно оказывает им помощь, что вызывает у нас чувство гордости. Надеемся, что все эти люди вернутся в Россию, а мы поможем не только итальянцам, сербам и американцам, но и всем своим, и не в числе прочих, а в первую очередь», — подчеркнул Прилепин. Он добавил, что не исключает, что его позиция по поводу необходимости срочного возобновления возвратных авиарейсов, продекларированная им накануне, легла в общую копилку голосов по этому поводу, и солидарность общественников с тяжелым положением оставшихся за границей россиян не могла остаться незамеченной «в высших сферах», — рассказал Захар Прилепин.