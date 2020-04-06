Ташкент, , 22:54 — REGNUM До 457 человек возросло общее количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией в Узбекистане. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, новые случаи заражения коронавирусом были выявлены среди граждан, находившихся на карантине в стационаре. Двое из числа заражённых пациентов скончались, 30 человек выздоровели.

В настоящее время на территории Узбекистана в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции введён режим самоизоляции в Ташкенте и в регионах. Гражданам старше 65 лет запрещено покидать своё жилище, движение автотранспорта внутри страны разрешено лишь по спецпропускам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Узбекистане гражданин с симптомами ОРВИ посетил четыре организации, Впоследствии у мужчины было выявлено заражение коронавирусом, из его контактной группы заразились 52 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Один пациент с коронавирусом в Узбекистане заразил 52 человека