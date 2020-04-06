Лондон, , 22:40 — REGNUM В отделение интенсивной терапии перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона из-за ухудшения его самочувствия, сообщили 6 апреля в его пресс-службе.

На этом настояли врачи. По официальным данным, по возможности, его будет замещать министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о заражении Джонсона коронавирусом стало известно в конце марта. Британского премьер-министра поместили в карантин, но через неделю лечения Джонсон заявил, что температура у него всё ещё повышенная.

После его госпитализации 6 апреля Джонсон сказал, что просто ему нужно сдать ряд анализов.

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