Нью-Йорк, США, , 22:38 — REGNUM Штраф размером до 1 тыс. долларов может грозить за несоблюдение социальной дистанции жителям американского штата Нью-Йорк. Об этом 6 апреля сообщил в ходе транслировавшейся в Twitter пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Как пояснил Куомо, в связи с тем, что жители штата стали в последнее время всё чаще нарушать правила, установленные в связи с эпидемией коронавируса, он требует от местных властей ужесточения наказания для нарушителей.

В частности, Куомо предложил увеличить максимально возможную сумму штрафа с $500 до $1000. При этом губернатор уточнил, что штрафы будут увеличены не из-за нужды в деньгах, а для того, чтобы граждане соблюдали рекомендации.

«Даже если ничего не угрожает вашей жизни, это не снимает с вас ответственности за чужую жизнь», — заявил губернатор штата Нью-Йорк.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество жертв коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк достигло 4,7 тыс. человек.

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