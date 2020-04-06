Иерусалим, , 22:11 — REGNUM Режим полного карантина на всей территории страны будет введён на несколько дней на всей территории Израиля. Об этом 6 апреля сообщил в своём специальном телеобращении израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Карантин будет действовать по всей стране с 16:00 7 апреля по 07:00 10 апреля. Данный режим вводится в связи с празднованием иудейского праздника Песах, который выпадает на дни с 8 по 15 апреля.

В период карантина гражданам запрещается выходить из дома, за нарушение установленных правил грозит крупный штраф.

Как пояснил Нетаньяху, такие жёсткие меры предприняты, чтобы не допустить повторения ситуации, произошедшей во время празднования Пурима, когда произошла вспышка заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о почти 600 случаях заражения коронавирусом, за сутки подтверждённых в Израиле.

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