Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 22:09 — REGNUM Недостроенный медицинский центр по борьбе с коронавирусом разрушен жителями города Абиджана (Кот-д'Ивуар), передаёт 6 апреля ВВС.

Уточняется, что люди, которые разгромили строящийся центр, были недовольны его местоположением — тем, что его возводят слишком близко к их жилищам. Их, отмечает ВВС, беспокоила опасность заражения вирусом от пациентов.

Напомним, в Кот-д'Ивуаре количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 245. Жертвами COVID-19 стали 25 человек.

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