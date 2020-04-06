Екатеринбург, , 21:56 — REGNUM Авиарейс с российскими гражданами на борту прибыл из Бишкека в аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом 6 апреля сообщает онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Самолёт «Уральских авиалиний» приземлился в 19:49 (17:49 мск).

В координационном Совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили о возобновлении Россией авиарейсов для вывоза своих граждан из-за рубежа. Отмечалось, что 6 апреля будут совершены два из них: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вывоз российских туристов из зарубежья будет осуществляться по заранее составленному графику. Формироваться он будет на основе заявок, которые гражданам РФ за рубежом предлагается оставлять на едином сайте государственных услуг.

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