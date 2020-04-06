Приштина, , 22:07 — REGNUM Посольство Норвегии в Косово 6 апреля сообщило о том, что Осло выделит республике 5 миллионов крон или почти полмиллиона евро на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашение о передаче средств было заключено посольством Норвегии и представителями Программы развития ООН в Приштине.

Напомним, ранее Норвегия предоставила 25 аппаратов ИВЛ в дар Северной Македонии.

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