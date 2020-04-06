Ростов-на-Дону, , 21:55 — REGNUM У восьми жителей Ростовской области экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 апреля.

Если диагноз COVID-19 у восьми человек подтвердится, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области вырастет до 17.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на утро 6 апреля на Дону было зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусной пневмонией. Под контролем врачей остаются 3,7 тыс. человек. Также стало известно, что для подтверждения диагноза анализы теперь не нужно отправлять в Москву или Новосибирск. Ростовскую лабораторию наделили статусом референс-центра.

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