Приштина, , 22:04 — REGNUM Утром 6 апреля полиция Косово заблокировала проход на площади косовской столицы. Целью данной меры является борьба с распространением коронавируса, этим утром унесшим жизни ещё двух граждан частично признанной республики.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на данный момент в Косово выявлено 145 случаев заражения коронавирусом. Трое человек скончались от болезни.

Эта статистика не включает в себя 33 жителей Косово, проживающих в сербских регионах края и проходящих лечение в учреждениях сербской системы здравоохранения.

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