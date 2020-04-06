Сухум, , 21:39 — REGNUM Распоряжение об обязательной изоляции для всех въезжающих в республику поручил подготовить исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба правительства республики.

Кроме подготовки распоряжения об обязательной изоляции для всех въезжающих в страну, Бганба поручил главе МВД усилить вечерние патрули на улицах населённых пунктов республики, чтобы минимизировать передвижение граждан без уважительных причин.

В настоящее время на территории Абхазии в связи с угрозой эпидемии коронавируса действует режим чрезвычайного положения. При этом на сегодняшний день на территории страны нет ни одного выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении в Абхазии каникул для учащихся во всех образовательных учреждениях до 20 апреля в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии продлили каникулы для всех учащихся