Братислава, , 21:34 — REGNUM Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой в 2018 году, 6 апреля сообщает агентство Reuters.

Обвиняемый, 37-летний Мирослав Марчек, был приговорен к 23 годам тюремного заключения. Он признал свою вину.

Марчек являлся исполнителем убийства. Он застрелил журналиста, известного антикоррупционными расследованиями, и его невесту в феврале 2018 года.

Ещё трое обвиняемых по делу, двоюродный брат Марчека Томаш Сзабо и вероятная посредница Алена Зузсова, а также возможный заказчик, бизнесмен Мариан Кочнер, предстанут перед судом 15 апреля.

Ещё один обвиняемый, Золтан Андруско, признался в содействии убийству и был приговорен к 15 годам лишения свободы в декабре 2019 года.

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