Ростов-на-Дону, , 21:31 — REGNUM Лаборатория особо опасных инфекций, работающая на базе центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, включена в список референс-центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 апреля.

Новый статус позволит оперативнее получать результаты дополнительных исследований на коронавирус. Ранее для определения диагноза анализы отправлялись в Новосибирск и Москву.

ИА REGNUM напоминает, что в референс-центр направляются анализы пациентов, чьи экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат. Дополнительные исследования позволяют подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.