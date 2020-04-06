Тирана, , 22:02 — REGNUM Министерство здравоохранения Албании в регулярном сообщении о положении с коронавирусом в стране от 6 апреля сообщило о том, что за последние сутки было выявлено 16 новых случаев заражения. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 377.

При этом уже 116 граждан Албании излечились от коронавируса — только сегодня негативный результат теста на коронавирус получили 12 пациентов.

22 человека стали жертвами болезни, вызываемой коронавирусом. 73 пациента находятся на лечении в больничных учреждениях, 12 из них проходят интенсивную терапию.

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