Нью-Йорк, США, , 21:28 — REGNUM Жителей Нью-Йорка, умерших от коронавируса, временно придётся хоронить в братских могилах на территории городских парков, заявил 6 апреля член законодательного собрания Нью-Йорка Марк Левин.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Скоро мы приступим к «временным захоронениям». Не исключено, что для этого будут использованы парки Нью-Йорка… Будут выкопаны траншеи, вмещающие 10 гробов в ряд», — написал Левин.

«Если количество смертей убавится, это не понадобится», — пояснил он позднее.

Стоит отметить, что мэр города Билл де Блазио подтвердил, что такие захоронения могут понадобиться, но про городские парки при этом не вспоминал.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в штате Нью-Йорк заявили, что число жертв коронавируса достигло отметки 4,7 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Японии выделит $1 трлн для поддержки экономики