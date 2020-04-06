Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Число жертв коронавируса COVID-19 на территории США превысило десять тыс. человек, сообщает 6 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии в стране.

На сегодняшний день в списках умерших значится 10 335 человек. При этом число выявленных случаев заражения COVID-19 в США приблизилось к отметке в 340 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, США на данный момент продолжают оставаться на первом месте в мире по масштабам распространения пандемии коронавируса и по количеству погибших от него.

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