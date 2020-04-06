Берлин, , 20:53 — REGNUM Власти Германии планируют ослабить карантинный режим с 19 апреля, 6 апреля сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению правительства, в Германии будет разрешено открыть магазины, а также школы в отдельных регионах. Кроме того, будет ослаблен пограничный контроль.

В то же время ожидается, что сохранятся строгие меры социального дистанцирования и требование ношения медицинских масок в общественном транспорте. Массовые мероприятия останутся под запретом.

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