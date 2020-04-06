Тверь, , 20:47 — REGNUM Запрет на охоту на территории Тверской области до 31 мая ввёл губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в пресс-службе правительства региона. Решение принято в рамках мер по предотвращению рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановлением правительства Тверской области до 31 мая запрещена любительская и спортивная охота на территории охотничьих угодий региона, за исключением данной охоты на объекты животного мира, находящиеся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Нарушителям грозит штраф от 500 до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; для должностных лиц — штраф от 20 до 35 тыс. рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. Уголовный кодекс за незаконную охоту предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как уточнили в пресс-службе, с 10 марта по 6 апреля в регионе было пресечено несколько случаев нарушений запрета на проведение охоты. Сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии Тверской области выявлено 28 административных правонарушений и четыре уголовно наказуемых нарушения.