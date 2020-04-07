Тегеран, , 09:03 — REGNUM 5 апреля глава Управления дикой природы Исламской Республики Иран (ИРИ) заявил, что два гепарда, которые содержались в Тегеране с целью разведения, будут отправлены в их естественную среду обитания. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шахабеддин Монтазами отметил, что перенос двух редких животных из Тегерана в их естественную среду обитания является мудрое решение, и эксперты уже давно изучают данный вопрос.

По его словам, план ещё далёк от его полней реализации, однако все необходимые исследования, необходимые для разведения гепардов в естественной для них среде, уже проведены.

Монтазами подчеркнул, что уже подготовлены два бокса, специально предназначенные для провоза гепардов. По его словам, эти два хищника могут быть в любой момент перевезены в провинцию Семнан, расположенную к западу от Тегерана.

Гепарды Кошки (12-летний самец) и Дельбар (8-летняя самка) содержатся в парке Пардисан на севере Тегерана с февраля 2015 года. Ряд экологов выразили свое несогласие с перевозкой гепардов в письме, направленном в управление по связям с общественностью Департамента окружающей среды.