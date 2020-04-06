Москва, , 20:41 — REGNUM Россия с 6 апреля возобновляет выполнение международных авиарейсов для вывоза российских граждан на родину. Об этом сообщили в координационном совете правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Как уточняется, уже сегодня будут совершены первые два рейса по маршрутам Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.

Напомним, вывоз российских граждан из-за рубежа международными авиарейсами был приостановлен с 4 апреля в целях недопущения новых случаев завоза коронавирусной инфекции на территорию России.

Теперь вывоз туристов из-за рубежа будет осуществляться по специальному графику. Он будет формироваться на основании заявок, которые граждане могут подать черезспециальную форму на едином портале государственных услуг.