Тверь, , 20:39 — REGNUM Санитарную обработку улиц в 13 муниципалитетах Тверской области провели 4−5 апреля. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, говорилось 6 апреля на оперативном совещании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Как сообщается, на территории региона усилили профилактические мероприятия на транспорте и в общественных местах, в частности, в 13 муниципалитетах в минувшие выходные провели санитарную обработку улично-дорожной сети. Во всех муниципалитетах региона также обработали помещения организаций культуры и социальных учреждений.

Дезинфекцию в период школьных каникул провели в образовательных организациях. В настоящее время школы региона работают в режиме дистанционного обучения. По поручению Игоря Рудени ученики начальных классов и другие категории школьников будут обеспечены бесплатным питанием. В детских садах Тверской области работают дежурные группы.

На данный момент на территории региона уже проведено 4 тыс. 650 исследований на коронавирус — их проводят на базе Центра гигиены и эпидемиологии, Центра им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. Образцы обязательно берутся у жителей Тверской области с признаками респираторных заболеваний, которые приехали из-за рубежа или контактировали с больными, у граждан с диагнозом «внебольничная пневмония», у жителей региона старше 65 лет, а также медицинских работников.

Госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана в 16 учреждениях Тверской области, есть также возможность задействовать мощности других медучреждений. Созданы специализированные боксы для беременных женщин. Для пополнения запасов ведётся закупка дополнительного медицинского оборудования, лекарств, средств защиты и дезинфекции для медучреждений. На данный момент уже 21 предприятие Тверской готово перейти на выпуск востребованной продукции, в том числе защитных повязок.

С 17 марта на территории Верхневолжья действует режим повышенной готовности, который, в частности, предполагает ограничения на проведение массовых мероприятий, приостановку работы развлекательных учреждений, торговых точек, кафе и ресторанов. Работают продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения.

На данный момент в регионе подтверждено восемь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, три человека уже выздоровели, пятеро пациентов проходят лечение.