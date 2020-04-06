Екатеринбург, , 20:26 — REGNUM По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева учителя и школьники региона, не имеющие доступ к беспроводному интернету, обеспечены необходимой техникой для обучения в дистанционном режиме. В отдалённые населенные пункты Свердловской области были доставлены 400 модемов с безлимитным интернетом для учителей и 11 тысяч сим-карт с безлимитным интернетом для школьников.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, был проведен мониторинг готовности школьников к переходу на обучение в домашних условиях, проанализированы технические возможности, имеющиеся у детей дома.

«Наша основная задача была в кратчайшие сроки создать условия для организации образовательного процесса в условиях продолжительного периода действия ограничительных мер. Огромную поддержку в организации дистанционного обучения нам оказал сотовый оператор «Мотив», предоставив беспроводной доступ в интернет учителям и школьникам. Благодаря слаженным действиям специалистов, мы организовали эффективное и удобное дистанционное обучение, теперь ребята продолжат осваивать школьную программу в том же темпе. Это особенно важно в преддверии выпускных и вступительных экзаменов», — сказал Юрий Биктуганов.

Напомним, с 6 апреля школы и учреждения дополнительного образования Свердловской области начали работать в дистанционном режиме.