Москва, , 20:23 — REGNUM Упаковка антисептика, наручные часы, поводок для животного, ключи, наушники и пульт от телевизора больше других предметов нуждаются в дезинфекции. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что санитайзер находится на первом месте среди вещей, требующих регулярной обработки, так как «дезинфицируя все вокруг, он сам остаётся рассадником различных бактерий». В связи с этим рекомендуется взять за правило — продезинфицировав руки, заодно протирать и упаковку антисептика.

На ремешке наручных часов за день скапливается большое количество опасных бактерий, а к экрану смарт-часов человек прикасается много раз за день, обращают внимание специалисты. Зарядки от гаджетов люди часто оставляют на полу и в других грязных местах, поэтому время от времени рекомендуется также дезинфицировать шнур зарядки вместе со штекером.

Наушники являются ещё одним важным предметом, о дезинфекции которого многие забывают, между тем они напрямую контактируют с лицом, а до этого лежат в кармане или сумке. Для дезинфекции наушников подойдут обычные антибактериальные салфетки на основе спирта, причём обрабатывать их рекомендуется как можно чаще, желательно несколько раз в день.

Специалисты также указывают на то, что выходя на прогулку с животным, мы дотрагиваемся до дверей в подъезде, трогаем кнопки в лифте и другие поверхности. Поэтому при наличии животного дома следует не забывать периодически обрабатывать его поводок и мыть ему лапы каждый раз после прогулки.

Помимо этого, особое внимание стоит уделить вещам, которые также скапливают на себе больше количество бактерий: дверные ручки, бытовые предметы типа расчесок, детские игрушки. Также рекомендуется при возможности пользоваться одноразовыми полотенцами.